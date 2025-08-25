“Investimento da Google transforma os Açores num importante hub estratégico de conetividade digital”

Autor: Carlota Pimental
Que desafios enfrentam os Açores em termos de comunicação, sendo uma região ultraperiférica (RUP)?Os desafios derivam da geografia e da distância ao continente. A vida, como a conhecemos, depende da conectividade digital entre ilhas e com o continente, que deve ser redundante e resiliente. Cad...
Regional Ver Mais
-
Presidente do parlamento dos Açores enaltece papel da diáspora nos EUA
-
-
-
-
Cultura & Social Ver Mais
-
-
-
-
-
-
-
Cultura e Social
“Duo Toadas” atua nas Noites de Verão da Ribeira Grande