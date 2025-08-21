Açoriano Oriental
    • Arraial Popular do Nordeste decorre no primeiro fim de semana de setembro

    A Câmara Municipal do Nordeste promove, entre 5 e 7 de setembro, mais uma edição do Arraial Popular do Nordeste, no Miradouro da Vigia das Baleias, na freguesia da Algarvia

    Hoje, 14:30
    Autor: Carlota Pimentel

    Segundo nota de imprensa da autarquia, o evento destina-se a residentes, emigrantes que se encontram de visita nesta altura do ano e à população da ilha em geral, apresentando um programa que inclui artistas nacionais e locais.

    A gastronomia tradicional nordestense será um dos “atrativos” do Arraial Popular, com espaços de comes e bebes no recinto, assegurados por empreendedores locais durante os três dias, “constituindo para o município uma forma de apoiar os empresários do concelho do setor da restauração e similares que se associam ao evento”.

    De acordo com o comunicado, o programa musical contempla nomes da música popular portuguesa, como José Malhoa e Fernando Correia Marques, além de atuações de artistas locais, entre os quais Nuno Martins, Andreia Macário, Luís Silva, Roberto Soares, Rosinha do Nordeste e Frank Rod. 

    No domingo à tarde está prevista a atuação do Grupo Folclórico São José da Salga.

    O evento contará ainda com “música de dança”, com o DJ Ricky e o DJ Hélder Cunha, na sexta-feira e no sábado à noite.

    Tratando-se de um evento familiar, o município revela que será proporcionado pela organização um espaço de lazer para as crianças, no sábado e no domingo do arraial.

    Conforme a mesma nota, o recinto abrirá ao público a partir das 12h00 para serviço de refeições, exceto na sexta-feira, em que abrirá às 19h00. O programa musical terá início pelas 15h00 no sábado e domingo.

