Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Incêndios: Proteção Civil registou 38 ocorrências e três mereciam maior preocupação

    A Proteção Civil contabilizou 38 incêndios rurais, que mobilizaram 1.193 operacionais, com três fogos de maior preocupação para o dispositivo de combate em Vila Verde, Cabeceiras de Basto e Sabrosa.

    24 de Aug de 2025, 19:38
    Incêndios: Proteção Civil registou 38 ocorrências e três mereciam maior preocupação

    Autor: Lusa

    Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, entre as 00:00 e as 17:00, registaram-se em Portugal continental “38 incêndios, 10 dos quais durante o período noturno, que envolveram 1.193 operacionais, 290 veículos terrestres e realizado 102 missões com os meios aéreos”.

    “Em todo o país, a esta hora, em ocorrências ativas, estão empenhados 425 operacionais, 110 veículos e 13 meios aéreos”, afirmou o responsável, pelas 19:00, no ponto da situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras).

    As três situações que apresentavam a essa hora “maior preocupação” eram as ocorrências em Vila Verde, Cabeceiras de Basto, e Sabrosa, que empenhavam 353 operacionais, 93 veículos e 11 meios aéreos.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.