Lajes do Pico ativou Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

A presidente da Câmara Municipal das Lajes e responsável pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, Ana Brum, ativou o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil concelhio pelas 12h30 locais, devido “à aproximação e passagem do ciclone tropical Gabrielle, que provocará um agravamento significativo do estado do tempo em todo o arquipélago, com especial incidência nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”.

“Neste âmbito, ficam acionados os agentes de Proteção Civil do concelho, bem como as entidades e pessoas com especial dever de colaboração, nos termos do Plano Municipal, devendo estes, em coordenação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), desenvolver os trabalhos necessários para garantir a resolução de potenciais ocorrências”, referiu Ana Brum.

O plano, consultado pela agência Lusa, “define as orientações sistematizadas de um conjunto de normas e regras de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas nas operações de proteção civil, de modo a evitar ou a minimizar a generalidade das situações de emergência, que possam ocorrer numa determinada área ou em todo o município, bem como a reposição da normalidade das áreas afetadas”.

Tem como principais objetivos, entre outros, "providenciar, através de uma resposta concertada, as condições e os meios indispensáveis à minimização dos efeitos adversos de um acidente grave ou catástrofe", definir as orientações relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a envolver em operações de proteção civil, definir a unidade de direção, coordenação e comando das ações a desenvolver e coordenar e sistematizar as ações de apoio, "promovendo maior eficácia e rapidez de intervenção das entidades intervenientes".