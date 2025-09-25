Lajes das Flores ativou Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

Açoriano Oriental
    “Na sequência dos alertas emitidos pelas entidades competentes, devido ao agravamento do estado do tempo causado pela passagem do ciclone tropical Gabrielle pela ilha das Flores, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil”, adianta o município em comunicado.

    A autarquia, presidida por Beto Vasconcelos, recomenda à população “que siga as recomendações e atualizações do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores”.

    Na nota, a Câmara informa ainda que “todos os serviços do município estarão encerrados na sexta-feira, dia 26 de setembro”.

    “Apesar do encerramento dos serviços, os serviços operacionais estarão de prevenção, garantindo uma atuação com prontidão, em caso de necessidade”, acrescenta.

    O plano, consultado pela agência Lusa, refere que, “no âmbito do planeamento de emergência cumpre estabelecer estratégias que, além da identificação dos riscos presentes, contemplem duas dimensões de atuação: a prevenção e a mitigação de riscos”.

    “Estas duas vertentes complementares são ambas essenciais para a redução dos impactes esperados sobre as pessoas, bens e ambiente”, lê-se na nota.


