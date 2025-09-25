Lajes das Flores ativou Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil

“Na sequência dos alertas emitidos pelas entidades competentes, devido ao agravamento do estado do tempo causado pela passagem do ciclone tropical Gabrielle pela ilha das Flores, foi ativado o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil”, adianta o município em comunicado.

A autarquia, presidida por Beto Vasconcelos, recomenda à população “que siga as recomendações e atualizações do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores”.

Na nota, a Câmara informa ainda que “todos os serviços do município estarão encerrados na sexta-feira, dia 26 de setembro”.

“Apesar do encerramento dos serviços, os serviços operacionais estarão de prevenção, garantindo uma atuação com prontidão, em caso de necessidade”, acrescenta.

O plano, consultado pela agência Lusa, refere que, “no âmbito do planeamento de emergência cumpre estabelecer estratégias que, além da identificação dos riscos presentes, contemplem duas dimensões de atuação: a prevenção e a mitigação de riscos”.

“Estas duas vertentes complementares são ambas essenciais para a redução dos impactes esperados sobre as pessoas, bens e ambiente”, lê-se na nota.