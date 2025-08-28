IPSS da Praia da Vitória com novo concurso para ampliar Unidade de Cuidados Continuados

De acordo com um concurso público publicado em Jornal Oficial, o preço base do procedimento da empreitada de ampliação da UCCI é de 2.132.929,83 euros e o prazo de execução do contrato é de 540 dias.

Segundo o presidente da direção da instituição, João Canedo, é o terceiro concurso que é lançado para a execução da obra, considerada “importantíssima” e que é desejada há 10 anos.

A realização da obra vai permitir aumentar o número de utentes em UCCI e melhorar as condições dos idosos apoiados pelo Lar D. Pedro V, uma vez que a atual unidade está integrada na Estrutura Residencial para Idosos (ERPI).

“Com esta obra vamos ter 22 quartos, [sendo] 20 quartos para a Unidade de Cuidados Continuados, separados da ERPI, e vamos ter dois quartos para [cuidados] paliativos, com oxigénio canalizado, para que, cada vez mais, as pessoas possam ficar dentro do lar e, no caso de serem [doentes] paliativos, não tenham de ir para o hospital e possam, efetivamente, ficar aqui com a sua família”, afirmou o dirigente à agência Lusa.

Com a construção da nova UCCI, também será melhorado o apoio atualmente prestado aos idosos acolhidos na valência de ERPI.

“Vamos melhorar tudo o que é o seguimento interno dos nossos idosos, porque os nossos idosos para irem para a nossa fisioterapia, têm de ir pela rua. Com esta obra, os edifícios vão ficar todos interligados. […] Não vão apanhar sol, não vão apanhar chuva e o serviço fica muito mais interligado entre todos os setores do Lar D. Pedro V”, explicou.

A nova construção também aumentará o número de utentes em UCCI, uma vez que, neste momento, apenas existem 12 camas e o número será aumentado “para mais oito”, havendo também dois lugares em cuidados paliativos. Serão ainda criadas seis camas para a ERPI.

“Vai ser não só a parte da Unidade de Cuidados Continuados que vai ser melhorada, como também a parte da ERPI, [que] aumenta a nossa capacidade em mais seis pessoas”, disse.

João Canedo admitiu tratar-se de uma obra “importantíssima” e explicou porquê: “Cada vez mais há pessoas no hospital à espera de poderem ir para a Unidade de Cuidados Continuados e poderem recuperar. Visto que o Lar D. Pedro V tem enfermeiro 24 horas por dia e tem fisioterapia, temos um gabinete de fisioterapia com cinco fisioterapeutas, nós o queremos é recuperar pessoas para voltarem para a sua casa”.

O dirigente espera que a obra seja concretizada desta vez, pois os dois concursos públicos lançados anteriormente ficaram sem efeito.

O primeiro foi anulado devido a “um problema da parte do projetista” e o segundo, lançado em fevereiro deste ano, pelo valor de 1,7 milhões de euros, não teve empresas concorrentes.

“Agora, quase de certeza absoluta que vamos ter alguém a concorrer para esta obra. […] Esperemos que sim, porque é uma obra que já há 10 anos a direção do Lar D. Pedro V aspira ter, para melhorar a Unidade de Cuidados Continuados e a qualidade de serviço que prestamos aos nossos utentes”, justificou.

A instituição só consegue avançar com a empreitada de ampliação da UCCI com o apoio do Governo Regional dos Açores, com o qual foi celebrado um contrato.

O Lar D. Pedro V tem várias valências com um total de 219 utentes (ERPI - 62; Centro de Dia - 15; Unidade Cuidados Continuados - 12; residências assistidas - 20; Serviço de Apoio Domiciliário - 60 e programa Novos Idosos - 50) e possui 127 trabalhadores.