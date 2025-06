O Instituto de Segurança Social dos Açores (ISSA) abriu um processo inspetivo à Casa do Povo de Rabo de Peixe, após a denúncia de maus tratos aos bebés do Centro de Apoio à Criança n.º 1, revelou o ISSA em exclusivo ao Açoriano Oriental.De acordo com a vogal do Conselho Diretivo, Tânia Fonseca, fora...