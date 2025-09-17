Emergência médica pré-hospitalar 24 horas por dia

“A partir de agora, estará disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, seguindo um modelo SIV ambulância, já testado com sucesso no corpo de bombeiros da Praia da Vitória”, referiu o secretário regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, na cerimónia de entrega de uma ambulância à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Faial.

Alonso Miguel, citado numa nota de imprensa, considerou trata-se de “um passo histórico”, lembrando que, “até aqui, a viatura SIV estava disponível apenas 16 horas diárias, uma limitação que deixa de existir e que irá garantir uma resposta mais próxima, mais eficaz e em permanência”.