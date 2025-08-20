PSD não concorre no Corvo, nem nas Velas

Autor: Paula Gouveia
Nas Velas, à semelhança das eleições autárquicas de 2021, o PSD apoia a candidatura do CDS/PP à Câmara Municipal e apresenta uma candidatura própria à Assembleia Municipal.
No Corvo, “ponderadas as circunstâncias políticas locais, não é apresentada uma candidatura do PSD”, refere um comunicado do Grupo Coordenador das Eleições Autárquicas de 2025.
O
PSD concorre também a 145 Assembleias de Freguesia. “O objetivo
eleitoral do PSD/A para as eleições autárquicas de 2025 é voltar a
vencer as eleições, presidir à maioria das Câmaras Municipais e
Assembleias Municipais e à maioria das Assembleias de Freguesia,
continuar a liderar a Associação de Municípios da RAA e a Delegação dos
Açores da Associação Nacional de Freguesias”, refere o comunicado.