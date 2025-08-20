Açoriano Oriental
    • PSD não concorre no Corvo, nem nas Velas

    O PSD/Açores concorre a 17 municípios dos Açores em listas próprias, que incluem candidatos dos partidos da coligação de governação dos Açores, (nos casos em que foi deliberado pelas estruturas locais do PSD), não apresentando candidaturas aos municípios das Velas e do Corvo

    Hoje, 15:50
    PSD não concorre no Corvo, nem nas Velas

    Autor: Paula Gouveia

    Nas Velas, à semelhança das eleições autárquicas de 2021, o PSD apoia a candidatura do CDS/PP à Câmara Municipal e apresenta uma candidatura própria à Assembleia Municipal. 

    No Corvo, “ponderadas as circunstâncias políticas locais, não é apresentada uma candidatura do PSD”, refere um comunicado do Grupo Coordenador das Eleições Autárquicas de 2025.

    O PSD concorre também a 145 Assembleias de Freguesia. “O objetivo eleitoral do PSD/A para as eleições autárquicas de 2025 é voltar a vencer as eleições, presidir à maioria das Câmaras Municipais e Assembleias Municipais e à maioria das Assembleias de Freguesia, continuar a liderar a Associação de Municípios da RAA e a Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias”, refere o comunicado.

