PSD não concorre no Corvo, nem nas Velas

Nas Velas, à semelhança das eleições autárquicas de 2021, o PSD apoia a candidatura do CDS/PP à Câmara Municipal e apresenta uma candidatura própria à Assembleia Municipal.

No Corvo, “ponderadas as circunstâncias políticas locais, não é apresentada uma candidatura do PSD”, refere um comunicado do Grupo Coordenador das Eleições Autárquicas de 2025.

O PSD concorre também a 145 Assembleias de Freguesia. “O objetivo eleitoral do PSD/A para as eleições autárquicas de 2025 é voltar a vencer as eleições, presidir à maioria das Câmaras Municipais e Assembleias Municipais e à maioria das Assembleias de Freguesia, continuar a liderar a Associação de Municípios da RAA e a Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias”, refere o comunicado.

