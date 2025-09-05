Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Acidente/Elevador
    Confirmadas as nacionalidades das16 vítimas mortais

    A PJ anunciou que estão confirmadas as nacionalidades das 16 vítimas mortais do acidente com o Elevador da Glória, esclarecendo que o cidadão alemão dado como morto na quinta-feira está afinal internado no Hospital de São José

    Hoje, 11:58
    Confirmadas as nacionalidades das16 vítimas mortais

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo a informação da Polícia Judiciária (PJ), os cidadãos que morreram no acidente, em Lisboa, são cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um norte-americano e um francês.

    Em comunicado, a PJ diz que as vítimas foram identificadas cientificamente com a colaboração do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses.

    Numa publicação na rede social X, o ministro dos Negócios Estrangeiros francês já tinha confirmado a morte de uma cidadã francesa no acidente.

    O estado de saúde dos nove feridos do acidente com o elevador da Glória ainda internados nos hospitais de São José, Santa Maria e São Francisco Xavier não se alterou durante a noite, segundo as unidades de saúde, contactadas pela Lusa.

    No Hospital de São José estão ainda internados quatro feridos do acidente de quarta-feira, que provocou 16 mortos e ferimentos em mais de duas dezenas de pessoas.

    Dos quatro internados, um mantém-se nos cuidados intensivos e três estão “em situação controlada”.

    No Hospital de Santa Maria estão duas pessoas, uma nos cuidados intensivos e outra no serviço de observação da urgência, depois de na quinta-feira a criança que estava na Pediatria ter tido alta.

    Três doentes continuam internados no serviço de Unidade de Cuidados Intensivos do hospital São Francisco Xavier, em situação estável, segundo fonte hospitalar.

    O acidente causou ferimentos em 23 pessoas.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.