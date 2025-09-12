Açoriano Oriental
    • Cerimónia do 5 de Outubro não vai ter discursos devido a campanha autárquica

    O Presidente da República indicou que a cerimónia deste ano do 5 de Outubro não vai ter discursos, só o içar da bandeira, devido à campanha para as eleições autárquicas, que se realizam a 12 de outubro

    Hoje, 14:50
    Autor: Lusa/AO Online

    Em declarações aos jornalistas após ter almoçado num restaurante português em Berlim, onde se encontra numa visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa frisou que este ano, devido à campanha eleitoral autárquica, haverá apenas o içar da bandeira e o hino nacional na cerimónia, na Praça do Município, em Lisboa, para comemorar a implantação da República.

    É “para evitar, de qualquer maneira, que em pleno período de campanha eleitoral, na ponta final da campanha, a uma semana das eleições, se possa dizer que qualquer coisa que suceda tenha a ver com a campanha eleitoral”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa.

    O Presidente da República frisou que, nessa cerimónia, estarão presentes os representantes dos órgãos de soberania, designadamente o Governo, a Assembleia da República, os tribunais e os autarcas de Lisboa (Câmara Municipal e Assembleia Municipal).

    Marcelo Rebelo de Sousa observou ainda que não é a primeira vez que não haverá discursos. A última foi em 2019, em que não houve igualmente discursos por realizar-se numa altura de campanha para as eleições legislativas.


