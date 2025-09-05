Von der Leyen expressou a Lula apoio para a COP30 e conclusão do acordo com Mercosul

“Tive uma excelente conversa com Lula da Silva sobre o nosso interesse conjunto de avançar com o acordo entre a União Europeia e o Mercosul”, escreveu Ursula von der Leyen na redes sociais, acrescentando que é um “importante sinal” da “forte parceria e compromisso com o multilateralismo”.

Em simultâneo, a União Europeia expressa “todo o apoio às preparações da COP30 no Brasil”.

“Com a liderança do Brasil nos mercados carbónicos, vamos fazer [da reunião] de Belém um verdadeiro marco para o planeta”, afirmou Ursula von der Leyen.

A Comissão Europeia apresentou no início desta semana as linhas mais detalhadas do acordo com os países do Mercosul, um acordo comercial que pretende, entre outros pontos, reduzir praticamente todos os encargos alfandegários que as exportações que as nações do bloco político-económico europeu enfrentam naqueles mercados.

O executivo comunitário, presidido por Ursula von der Leyen, defendeu que conseguiu salvaguardar os interesses dos agricultores, o setor que é mais crítico deste acordo, com uma cláusula unilateral que pode optar pela imposição de tarifas unilaterais para combater possíveis desregulações nos mercados europeus.

O acordo ainda tem de ser revisto e passar pelo crivo do Parlamento Europeu e pelos parlamentos de cada Estado-membro.

A previsão da Comissão Europeia é de conseguir finalizá-lo até ao final do ano, coincidindo com o final da presidência brasileira do Mercosul.

O Mercosul é composto pelo Brasil, Paraguai, Venezuela, Argentina, Bolívia e Uruguai.