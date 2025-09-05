Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Susana Garcia lança obra sobre os alambiques do Pico

    O livro “Os Alambiques da Ilha do Pico, Açores: Sistemas Técnicos, Património e Museologia”, de Susana Catarina Silveira Garcia, vai ser apresentado, amanhã, dia 6 de setembro, na Igreja de Nossa Senhora da Boa Nova, na freguesia das Bandeiras, ilha do Pico

    Hoje, 16:34
    Susana Garcia lança obra sobre os alambiques do Pico

    Autor: Susete Rodrigues

    Segundo nota de imprensa, editada pela Câmara Municipal da Madalena, a obra "resulta de um extenso trabalho de investigação e dá a conhecer a importância dos alambiques tradicionais, bem como o impacto da produção de aguardentes e licores na ilha do Pico, explorando os seus efeitos económicos, sociais e culturais".

    A apresentação do livro, está a cargo de Manuel Serpa.

    Inserido nas comemorações da Festa da Senhora da Boa Nova, o serão cultural contará com a atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.