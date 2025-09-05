Susana Garcia lança obra sobre os alambiques do Pico

Segundo nota de imprensa, editada pela Câmara Municipal da Madalena, a obra "resulta de um extenso trabalho de investigação e dá a conhecer a importância dos alambiques tradicionais, bem como o impacto da produção de aguardentes e licores na ilha do Pico, explorando os seus efeitos económicos, sociais e culturais".



A apresentação do livro, está a cargo de Manuel Serpa.



Inserido nas comemorações da Festa da Senhora da Boa Nova, o serão cultural contará com a atuação do Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras.

