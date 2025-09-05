Açoriano Oriental
    • Criada estrutura de missão para avaliar Programa Funcional do HDES

    Aprovada a criação de comissão para analisar o Programa Funcional do HDES que servirá de base às obras de reparação, reorganização e redimensionamento da unidade hospitalar

    Hoje, 09:11
    Criada estrutura de missão para avaliar Programa Funcional do HDES

    Autor: Ana Carvalho Melo

    O Conselho de Governo aprovou a criação de uma estrutura de missão para análise do Programa Funcional apresentado pelo Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) de Ponta Delgada, destinado à fundamentação das obras de reparação, redimensionamento e reorganização do hospital.

    De acordo com comunicado do Conselho de Governo, que foi apresentado pelo vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, esta comissão de análise, de caráter temporário, vai proceder à discussão e ponderação do Programa Funcional apresentado pelo Conselho de Administração do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, destinado à fundamentação das obras de reparação, redimensionamento e reorganização do HDES, dando suporte à decisão do Governo.

    Recorda ainda que, na sequência do incêndio que atingiu o HDES, no dia 4 de maio de 2024, o Governo dos Açores solicitou a elaboração de dois programas funcionais que versassem as obras de reparação, reorganização e redimensionamento do HDES, tendo por base o Guia para Elaboração de Programas Funcionais da Administração Central do Sistema de Saúde, que tem por missão, entre outras, a otimização das instalações e equipamentos na área da saúde, atendendo à inexistência de um serviço congénere de natureza regional.

    Ambos os programas funcionais encontram-se concluídos, sendo um da autoria da ARIPA - Ilídio Pelicano, Arquitetos, Lda., gabinete a quem foi confiada a elaboração do projeto de arquitetura inicial do HDES, pelo consórcio vencedor a quem foi adjudicada a respetiva construção (Engil / Marques, ACE), concluída em 1998. 

    A elaboração do segundo programa funcional foi confiada à Antares Consulting - Consultoria de Gestão, Lda., empresa com mais de 20 anos de experiência e especializada na área da saúde, na sequência de um procedimento por ajuste direto com consulta a três entidades.

