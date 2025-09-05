Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Casal detido por suspeita de tráfico de estupefacientes na Horta

    A PSP deteve, em flagrante delito, um casal, ambos de 20 anos, fortemente indiciados pela prática do crime de tráfico de estupefacientes, na cidade da Horta, Faial

    Hoje, 15:38
    Casal detido por suspeita de tráfico de estupefacientes na Horta

    Autor: Susete Rodrigues


    De acordo com comunicado da PSP, "foi possível apreender 84 doses individuais de haxixe, 2190 euros em dinheiro, três telemóveis e diversa parafernália relacionada com a prática desta atividade de traficância".

    Após apresentação dos arguidos a primeiro interrogatório judicial, foi lhes aplicada as medidas de coação de "proibição de frequentarem locais conotados com consumo e tráfico de estupefacientes, proibição de se contactarem e obrigatoriedade de comunicar, caso se ausentem da ilha".

    Com a presente intervenção, a "Divisão Policial da Horta pretende mitigar o flagelo do consumo e tráfico de estupefacientes, dissuadir comportamentos de risco e restituir o sentimento de segurança à população da Horta".  

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.