Casal detido por suspeita de tráfico de estupefacientes na Horta



De acordo com comunicado da PSP, "foi possível apreender 84 doses individuais de haxixe, 2190 euros em dinheiro, três telemóveis e diversa parafernália relacionada com a prática desta atividade de traficância".



Após apresentação dos arguidos a primeiro interrogatório judicial, foi lhes aplicada as medidas de coação de "proibição de frequentarem locais conotados com consumo e tráfico de estupefacientes, proibição de se contactarem e obrigatoriedade de comunicar, caso se ausentem da ilha".



Com a presente intervenção, a "Divisão Policial da Horta pretende mitigar o flagelo do consumo e tráfico de estupefacientes, dissuadir comportamentos de risco e restituir o sentimento de segurança à população da Horta".