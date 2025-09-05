Açoriano Oriental
    • Concerto do Arquinteto em Fenais da Luz

    A ermida de São Pedro, nos Fenais da Luz, no concelho de Ponta Delgada, vai receber, amanhã, 6 de setembro, às 19h00, um concerto do quinteto de sopros Arquinteto

    Hoje, 16:16
    Concerto do Arquinteto em Fenais da Luz

    Autor: Lusa/AO Online

    O concerto, que será o segundo do Ciclo de Concertos à Descoberta - Espaços (Des)conhecidos, tem entrada livre e “contará com um breve momento no exterior da ermida, antes da atuação, propriamente dita, no interior do espaço, oferecendo ao público uma experiência sensorial completa - som, espaço (interior e exterior) entrelaçados num só momento”, segundo a organização.

    A iniciativa tem o apoio da Direção-Geral das Artes, do Governo Regional dos Açores e da Junta de Freguesia dos Fenais da Luz.

