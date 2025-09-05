Concerto do Arquinteto em Fenais da Luz

O concerto, que será o segundo do Ciclo de Concertos à Descoberta - Espaços (Des)conhecidos, tem entrada livre e “contará com um breve momento no exterior da ermida, antes da atuação, propriamente dita, no interior do espaço, oferecendo ao público uma experiência sensorial completa - som, espaço (interior e exterior) entrelaçados num só momento”, segundo a organização.



A iniciativa tem o apoio da Direção-Geral das Artes, do Governo Regional dos Açores e da Junta de Freguesia dos Fenais da Luz.



