Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 17h18 e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Doze Ribeiras, Serreta (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho da Praia da Vitória)", é referido.

O evento foi ainda sentido com intensidade III na Terra Chã e São Bartolomeu, no concelho de Angra do Heroísmo.

De acordo com o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre o sismo registado pelas 17h18 e atribuiu-lhe magnitude 2,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Cinco Ribeiras e Santa Bárbara", indicou o IPMA, salientando que foi ainda sentido com menor intensidade, na freguesia das Quatro Ribeiras.