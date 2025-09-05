Açoriano Oriental
    • Sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

    Um sismo de magnitude 2,5 na escala de Richter foi sentido quinta-feira na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA)

    Hoje, 10:38
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o CIVISA, o sismo foi registado às 17h18 e teve epicentro a cerca de cinco quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

    "De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em Santa Bárbara, Cinco Ribeiras, Doze Ribeiras, Serreta (concelho de Angra do Heroísmo) e Biscoitos (concelho da Praia da Vitória)", é referido.

    O evento foi ainda sentido com intensidade III na Terra Chã e São Bartolomeu, no concelho de Angra do Heroísmo.

    De acordo com o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu um comunicado sobre o sismo registado pelas 17h18 e atribuiu-lhe magnitude 2,1 na escala de Richter e epicentro a cerca de quatro quilómetros a nordeste de Santa Bárbara.

    "Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Cinco Ribeiras e Santa Bárbara", indicou o IPMA, salientando que foi ainda sentido com menor intensidade, na freguesia das Quatro Ribeiras.

