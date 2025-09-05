PS/Açores diz que há atrasos na portaria de apoios ao desporto

De acordo com uma nota de imprensa, há também “atrasos recorrentes nos respetivos pagamentos”, que “estão a prejudicar gravemente o arranque da época desportiva 2025/2026”.

Citado na nota de imprensa, o deputado socialista Russell Sousa refere que estamos “já em setembro de 2025, com as épocas desportivas 2025/2026 em curso, e nada é publicado a horas”.

“Os clubes nunca sabem como, quando ou quanto irão receber. Volta-se a repetir o padrão do ano passado, confirmando um lamentável cenário de descoordenação, desinvestimento e abandono do desporto”, afirma.

Russell Sousa diz que “não só se perpetua este cenário caótico, como há já vários protestos por parte dos clubes, que se queixam publicamente de incumprimentos prolongados, com muitos projetos suspensos e ordenados em atraso, o que obriga igualmente a incumprimentos para com fornecedores, como por exemplo, a agências de viagens”.

O deputado regional relembrou que, em abril de 2025, “foi igualmente denunciado que diversos clubes e associações ainda não tinham recebido os pagamentos que lhes eram devidos, penalizando diretamente o seu funcionamento”.

“Estamos perante uma situação inaceitável. Dirigentes, atletas e pais são diretamente penalizados e isto não pode continuar assim. Sem apoios nem previsibilidade financeira, o esforço recai sobre os ombros já sobrecarregados dos dirigentes voluntários, das famílias e das empresas locais”, frisou.