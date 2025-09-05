Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Chega questiona Governo dos Açores sobre efetivo policial na região

    O Chega/Açores questionou o Governo Regional, em requerimento enviado à Assembleia Legislativa, sobre as diligências que tem feito junto do Governo da República para o reforço de agentes da PSP na região

    Hoje, 18:54
    Chega questiona Governo dos Açores sobre efetivo policial na região

    Autor: Lusa/AO Online

    “O grupo parlamentar do Chega/Açores quer respostas sobre a falta de efetivos da Polícia de Segurança Pública na região e pediu explicações ao Governo Regional num requerimento”, refere um comunicado do partido.

    O Chega pretende apurar o atual número de efetivos, por ilha, e quantos agentes faltam em todas as ilhas para que a segurança “volte a ser uma prioridade, numa região onde os dados oficiais (Relatório Anual da Segurança Interna – RASI) apontam que a criminalidade violenta tem vindo a aumentar todos os anos”.

    Os deputados pretendem saber também se estão previstas medidas para “garantir maior segurança em zonas com maior vulnerabilidade, nomeadamente nas freguesias mais isoladas e nos concelhos com maior incidência de criminalidade”.

    Os parlamentares questionam se está prevista alguma ação de reforço imediato, como a afetação temporária de mais efetivos, até que sejam preenchidas as vagas em falta nos Açores, e se estão previstos mais incentivos à fixação na região.

    Segundo o Chega/Açores, os açorianos “estão entregues à sua sorte”, uma vez que os efetivos da PSP “estão reduzidos ao mínimo”, e considera-se “inaceitável que sejam tratados como cidadãos de segunda, privados do direito fundamental à segurança”.

    O Governo Regional “tem a obrigação de defender os açorianos, e não de os deixar ao abandono”, sendo a segurança das populações uma prioridade real, segundo a força política.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.