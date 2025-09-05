Açoriano Oriental
    • Concurso internacional para manuais digitais deverá estar concluído em outubro

    Sofia Ribeiro adianta ao Açoriano Oriental que o concurso público internacional para manuais digitais em quatro escolas açorianas deve ficar concluído em outubro. Os manuais físicos continuam disponíveis como complemento

    premium
    Hoje, 09:07
    Concurso internacional para manuais digitais deverá estar concluído em outubro

    Autor: Filipe Torres
    A secretária regional da Educação, Cultura e Desporto, Sofia Ribeiro, informou ao Açoriano Oriental que o concurso público internacional para a aquisição de licenças de manuais digitais em quatro escolas açorianas deverá estar concluído em outubro.O processo, que envolve as escolas Anter...
