Açoriano Oriental
    UE reativa sanções ao Irão em linha com a ONU

    A União Europeia (UE) reativou as sanções ao programa nuclear do Irão, na sequência de uma decisão semelhante adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), que restabeleceu as suas medidas restritivas no domingo

    Hoje, 14:58
    UE reativa sanções ao Irão em linha com a ONU

    Autor: Lusa/AO Online

    De acordo com um comunicado do Conselho da UE, a decisão foi tomada após a reintrodução das sanções da ONU, na sequência da decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas de não prorrogar o levantamento das sanções contra o Irão.

    As medidas reintroduzidas incluem tanto as adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU desde 2006 e automaticamente transpostas para o direito da UE, como as medidas autónomas do bloco europeu.

    Estas medidas dizem respeito a proibições de viagem para indivíduos, congelamento de bens de indivíduos e entidades e, em consonância com isso, a proibição de disponibilizar fundos ou recursos económicos às pessoas incluídas na lista.

    Também há sanções económicas e financeiras a empresas, abrangendo os setores do comércio, das finanças e dos transportes, estando banido o comércio de armas, congelados bens de bancos iranianos na UE e proibido o acesso de aviões de carga do país aeroportos dos 27 Estados-membros.

    O E3 considera que Teerão não cumpriu os compromissos de limitar o programa nuclear definidos no acordo alcançado em 2015, que restringiu as atividades nucleares iranianas em troca do levantamento das sanções internacionais.

    O Irão, por sua vez, culpa os Estados Unidos pela atual situação em torno do programa nuclear iraniano, devido à sua retirada do pacto em 2018, e acusa os europeus de não cumprirem a sua parte do acordo.

    As potências europeias tinham oferecido a Teerão o adiamento da ativação do mecanismo que restaura as sanções no caso de o país retomar a cooperação com a Agência Internacional da Energia Atómica da ONU - suspensa após a guerra de 12 dias com Israel em junho.

    Teerão deveria também informar sobre o paradeiro de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% e retomar as negociações com Washington.

    Até agora, o Irão insistiu que o urânio altamente enriquecido está enterrado sob os escombros das três instalações atacadas pelos EUA e Israel durante a guerra em junho.

    O Conselho de Segurança da ONU já tinha rejeitado, a 19 de setembro, um projeto de resolução para o levantamento permanente das sanções impostas ao Irão antes do pacto nuclear de 2015.

    O Irão garantiu que, com a entrada em vigor das sanções, adotará medidas de retaliação, incluindo a suspensão do acordo de cooperação com a AIEA, assinado a 9 de setembro.


