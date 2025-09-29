Jaime Vieira quer criar unidade de intervenção em comportamentos aditivos e dependências

O candidato do PSD/Açores à Câmara Municipal da Ribeira Grande, Jaime Vieira, anunciou que pretende criar uma Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, caso seja eleito nas próximas eleições autárquicas, agendadas para 12 de outubro.

De acordo com a nota de imprensa, o social-democrata afirma que esta nova estrutura funcionará no âmbito dos serviços camarários e contará com uma equipa de técnicos municipais dedicada às questões sociais. O objetivo, explicou, passa por atuar diretamente nas ruas, sinalizando e sensibilizando pessoas com dependências e encaminhando-as para unidades especializadas já existentes no sistema regional de saúde e em instituições sociais.

Jaime Vieira sublinha que a proposta assenta em ações concretas que pretendem dar resposta a problemas que “preocupam muitas famílias ribeira-grandenses, como as toxicodependências e o consumo de álcool”. Nesse sentido, defende que a autarquia deve intervir com linhas de orientação técnica que assegurem não só a intervenção imediata, mas também o acompanhamento e monitorização dos casos, promovendo a reinserção social e estilos de vida saudáveis.

O candidato defende ainda a criação de protocolos com unidades de saúde e entidades regionais ligadas às dependências, bem como a realização de campanhas de sensibilização nas escolas.

