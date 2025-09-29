Açoriano Oriental
    César Pimentel quer água de qualidade na Praia do Monte Verde

    César Pimentel, candidato da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal da Ribeira Grande, apelou à implementação de “soluções transparentes, eficientes e permanentes” para assegurar a qualidade da água na Praia do Monte Verde, na sequência de uma interdição parcial da praia

    Hoje, 15:42
    César Pimentel quer água de qualidade na Praia do Monte Verde

    Autor: Filipe Torres

    De acordo com a nota de imprensa, o candidato considera que a situação é “motivo de profunda preocupação”, afirmando que desde 2017 têm sido registadas anomalias na água, e que a situação piorou em 2024.

    Durante uma visita ao local, César Pimentel sublinhou que não se pode colocar em risco a saúde de residentes e turistas, destacando que a Praia do Monte Verde é um dos maiores ex-líbris do concelho.

    Além disso, o candidato frisou  que está em causa o  rótulo da marca “Ribeira Grande - Reserva Mundial de Surf”, que só se justifica com a garantia da qualidade da água.

    Segundo César Pimentel, a solução passa por uma gestão eficiente, transparente e rápida. Entre as medidas defendidas estão o acesso imediato e contínuo da população aos resultados das análises da água, monitorização regular da praia e dos seus afluentes, identificação das fontes de contaminação e responsabilização de quem polui.

    O candidato da IL defende também o reforço das infraestruturas e o tratamento eficaz das águas residuais.

    Por fim, César Pimentel compromete-se a colocar a saúde e a qualidade de vida dos ribeira-grandenses no centro da sua ação política.

