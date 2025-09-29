César Pimentel quer água de qualidade na Praia do Monte Verde

De acordo com a nota de imprensa, o candidato considera que a situação é “motivo de profunda preocupação”, afirmando que desde 2017 têm sido registadas anomalias na água, e que a situação piorou em 2024.

Durante uma visita ao local, César Pimentel sublinhou que não se pode colocar em risco a saúde de residentes e turistas, destacando que a Praia do Monte Verde é um dos maiores ex-líbris do concelho.

Além disso, o candidato frisou que está em causa o rótulo da marca “Ribeira Grande - Reserva Mundial de Surf”, que só se justifica com a garantia da qualidade da água.

Segundo César Pimentel, a solução passa por uma gestão eficiente, transparente e rápida. Entre as medidas defendidas estão o acesso imediato e contínuo da população aos resultados das análises da água, monitorização regular da praia e dos seus afluentes, identificação das fontes de contaminação e responsabilização de quem polui.

O candidato da IL defende também o reforço das infraestruturas e o tratamento eficaz das águas residuais.

Por fim, César Pimentel compromete-se a colocar a saúde e a qualidade de vida dos ribeira-grandenses no centro da sua ação política.

