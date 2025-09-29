China quer reforçar relações com Coreia do Norte "a todos os níveis"

“A China sempre considerou e promoveu o desenvolvimento das relações entre os dois países a partir de uma perspetiva estratégica e de longo prazo”, afirmou Li, segundo um comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

O chefe do Governo de Pequim disse ainda valorizar o “apoio constante e firme” de Pyongyang “em questões que afetam os interesses fundamentais e as principais preocupações da China”.

Choe afirmou que “consolidar e desenvolver as relações com a China” é “uma posição inabalável” da Coreia do Norte. Pyongyang pretende “fortalecer os intercâmbios de alto nível, melhorar a comunicação entre as chancelarias dos dois países, promover a cooperação prática e aprofundar a coordenação multilateral”, acrescentou.

A diplomata norte-coreana já se tinha reunido anteriormente com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, que classificou a manutenção e desenvolvimento das relações bilaterais como uma “diretriz inquebrantável” para a China, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Wang afirmou que os dois países devem aplicar os consensos alcançados durante a recente cimeira entre os líderes Xi Jinping e Kim Jong-un, reforçar a comunicação estratégica e ampliar a cooperação prática, além de coordenarem posições em fóruns internacionais contra o “hegemonismo”.

Segundo a agência estatal norte-coreana KCNA, as duas partes alcançaram um “consenso total” sobre as questões internacionais e regionais discutidas.

Nem Pequim nem Pyongyang confirmaram se Choe transmitiu um convite formal para que Xi Jinping ou outros altos dirigentes chineses participem no desfile militar pelo 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia, em outubro.

A visita de Choe ocorre pouco depois de Kim Jong-un ter estado em Pequim, no início de setembro, onde participou no desfile comemorativo do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, naquele que foi o seu primeiro evento com vários líderes estrangeiros.

Kim sentou-se na tribuna ao lado de Xi Jinping e do Presidente russo, Vladimir Putin, numa imagem de forte simbolismo que assinalou a aproximação entre os três países.

A China continua a ser o principal aliado político e parceiro económico da Coreia do Norte, num contexto marcado pelas sanções internacionais contra Pyongyang e pela crescente cooperação militar entre este país e a Rússia.