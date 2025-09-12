Taiwan espera reunião final para concluir acordo comercial com os EUA

Desde 07 de agosto, estão em vigor tanto as tarifas acordadas com vários parceiros comerciais como as taxas alfandegárias impostas unilateralmente pelos Estados Unidos a territórios com os quais não foi possível concluir acordos, incluindo Taiwan, cujas exportações para o mercado norte-americano passaram a ser taxadas a 20%.

Num comunicado citado pela agência CNA, o Gabinete de Negociações Económicas e Comerciais de Taiwan afirmou que o atual "regime provisório" de tarifas recíprocas teve impacto na indústria local, razão pela qual Taipé procura um acordo que proporcione "condições mais justas e razoáveis".

A entidade indicou ainda que o Governo procura obter "benefícios tarifários" relacionados com a investigação dos EUA ao abrigo da Secção 232 da Lei de Expansão Comercial, que poderá resultar em novas tarifas sobre semicondutores e outros produtos tecnológicos. Caso haja avanços, a sociedade será informada "de forma atempada", indicou a mesma fonte.

As declarações surgem depois de o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick, ter afirmado na quinta-feira, numa entrevista ao canal CNBC, que Washington tem "um grande acordo a caminho" com Taiwan, embora sem fornecer mais pormenores.

Na expetativa do acordo tarifário entre Taiwan e os Estados Unidos, o índice de referência da bolsa de Taipé, o Taiex, atingiu hoje um novo recorde histórico, apoiado igualmente pelo otimismo dos índices bolsistas de vários países em relação a uma eventual redução das taxas de juros pelo banco central norte-americano, a Federal Reserve (Fed).

O índice seletivo de Taiwan, que tem uma forte componente tecnológica, subiu 258,93 pontos e encerrou o dia com um recorde de 25.474,64 pontos (+1,03%), acumulando um aumento de 3,51% nos últimos cinco dias.

As principais empresas tecnológicas da ilha registaram subidas durante a sessão, destacando-se os ganhos da TSMC, cujas ações atingiram um novo máximo de 1.260 dólares taiwaneses (35,49 euros, +1,61% na sessão); Foxconn (+1,4%), Delta Electronics (+0,72%) e MediaTek (+0,34%).

Os investidores prolongaram assim o otimismo em torno de uma próxima descida das taxas de juro nos Estados Unidos, especialmente na sequência da divulgação, esta quinta-feira, dos dados da inflação de agosto, que não foram tão maus como se esperava (+2,9 % em termos homólogos).

O Comité de Mercado Aberto da Fed reúne-se na próxima semana para decidir sobre as taxas, que se mantêm numa faixa de 4,25 a 4,5% desde o final do ano passado, apesar das pressões do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que sejam reduzidas.