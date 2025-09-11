Açoriano Oriental
    • Unidade de evacuação do hospital da Terceira assinala 30 anos

    A Unidade de Evacuações Aéreas (UEA) do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT) assinala este mês o seu trigésimo aniversário, um “marco histórico”, segundo o conselho de administração da unidade

    Hoje, 15:50
    Unidade de evacuação do hospital da Terceira assinala 30 anos

    Autor: Lusa/AO Online

    “Este marco histórico é uma oportunidade para o conselho de administração e a coordenação da UEA honrarem a dedicação e o profissionalismo de uma equipa incansável”, refere-se numa nota publicada nas redes sociais.

    De acordo com a administração, ao longo de três décadas o “compromisso e a resiliência dos seus profissionais têm sido diários”, qualidades estas que” permitem que a UEA se mantenha sempre ativa e pronta a responder aos desafios da insularidade da Região Autónoma dos Açores”.


