Açoriano Oriental
    • MP alerta para burla com cartão Continente para sacar dados bancários

    O Ministério Público (MP) alertou para uma burla que usa ilicitamente o nome dos supermercados Continente e o respetivo cartão de fidelização, visando obter dados de cartões bancários em troca de uma falsa recompensa por pontos acumulados

    Hoje, 16:20

    Autor: Lusa/AO Online

    Num alerta publicado na página da internet da Procuradoria-Geral da República (PGR), o gabinete do cibercrime da PGR informa que as mensagens não são do Continente nem de qualquer entidade ou servidor autorizado a emiti-las, sendo a sua origem invariavelmente de um número de telefone mascarado, cuja titularidade legitima pertence a um terceiro, desconhecedor deste procedimento criminoso.

    Esta campanha de 'phishing' tem como objetivo obter dados de cartões de crédito de vítimas indiscriminadas, e começa com a expedição de mensagens fraudulentas para muitos destinatários.

    Nas mensagens é incluída informação para levar o destinatário a acreditar que foram expedidas pelos supermercados Continente, e aliciam a beneficiar de vantagens concedidas a titulares de cartão de fidelização, que estão prestes a expirar, incitando a aceder de imediato ao 'link' facultado, que contém sempre a expressão “cartaocontinente”.

    Tais mensagens devem ser ignoradas e apagadas, sem resposta, e caso tenha sido facultado indevidamente dados do cartão, deve ser contactado o banco emissor e cancelado aquele cartão, indica ainda o MP.


    PUB
