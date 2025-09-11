Açoriano Oriental
    Alemanha reforça vigilância aérea sobre a Polónia

    A Alemanha vai reforçar a vigilância aérea no quadro da presença da NATO no flanco leste da Aliança Atlântica, em resposta à violação do espaço aéreo da Polónia pela Rússia na madrugada de quarta-feira

    Hoje, 16:43
    Autor: Lusa/AO Online

    Num comunicado, o porta-voz do chanceler Friedrich Merz, Stefan Kornelius referiu que Berlim “vai prolongar e ampliar a vigilância aérea sobre a Polónia”, como demonstração do “seu compromisso na fronteira oriental da [Organização do Tratado do Atlântico Norte] NATO”.

    Segundo o Ministério da Defesa alemão, “o número de aviões desta esquadra de alerta será duplicado para quatro aeronaves do tipo ‘Eurofighter’, incluindo as tripulações”.

    A missão, que decorre a partir da base aérea de Laage, no nordeste da Alemanha, será ainda prolongada até 31 de dezembro de 2025, depois de ter estado prevista para terminar a 30 deste mês.

    Stefan Kornelius indicou que a decisão, tomada em coordenação com os aliados da NATO, constitui uma resposta “às recentes violações do espaço aéreo polaco pela Rússia”.

    Na madrugada de quarta-feira, registaram-se 19 incursões de sistemas ofensivos russos, incluindo três ‘drones’ abatidos pelas defesas antiaéreas da Polónia e da NATO.

    No âmbito do dispositivo de defesa aérea da região, denominado Air Policing Poland, forças da Alemanha, Itália, Países Baixos e Polónia intervieram para repelir a violação russa.

    O Governo alemão acrescentou ainda que vai “intensificar o apoio à Ucrânia” e, na União Europeia (UE), “trabalhar para a rápida aprovação de um sólido 19.º pacote de sanções”.

     

