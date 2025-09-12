Açoriano Oriental
    • Médio Oriente
    Marcelo considera prematuro falar em reconhecimento da Palestina

    O Presidente da República considerou prematuro pronunciar-se sobre o reconhecimento do Estado da Palestina, uma vez que o Governo está a conduzir um processo com vários países para se chegar a uma “posição comum”

    Hoje, 14:44
    Marcelo considera prematuro falar em reconhecimento da Palestina

    Autor: Lusa/AO Online

    Em declarações aos jornalistas em Berlim, onde se encontra para uma visita oficial, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado se considera que estão reunidas as condições para Portugal reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia-Geral das Nações Unidas, que se realiza no final do mês em Nova Iorque.

    Na resposta, o Presidente da República disse que estão neste momento a decorrer reuniões do Governo sobre essa matéria, num processo que tem sido conduzido pelo ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

    “Mas é prematuro estar ainda a falar em concreto, precisamente porque, como sabem, é um processo que envolve muitos países, países que têm de procurar uma posição que seja comum, para haver uma posição comum”, disse.

    Marcelo Rebelo de Sousa salientou que as “redações e as versões finais” que forem elaboradas nesse processo entre os diferentes países são “muito importantes, porque são países que vêm de percursos diferentes, com experiências e posições diferentes e que têm de ser aproximadas”.

    Questionado, contudo, se o Governo português não deu já a entender que estava disponível para reconhecer o Estado da Palestina, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: “Isso é conhecido”.

    “Agora, do que se trata é de saber exatamente o momento e exatamente a redação final da posição final que venha a ser adotada”, disse.


