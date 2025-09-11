Açoriano Oriental
    • Ensaio visual sobre Natália Correia estreia esta quinta-feira nas salas de cinema

    Um ensaio visual sobre Natália Correia, intitulado "A Mulher que Morreu de Pé", realizado por Rosa Coutinho Cabral, estreia nos cinemas portugueses, na mesma semana em que a escritora celebraria 102 anos

    Hoje, 09:45
    Ensaio visual sobre Natália Correia estreia esta quinta-feira nas salas de cinema

    Autor: Lusa/AO Online

    Mais do que um documentário, este filme é um ensaio poético e ficcionado, que convoca atores, amigos e testemunhos para revisitar Natália Correia (1923-1993), figura incontornável da liberdade de pensamento e criação em Portugal, antes e depois do 25 de Abril, segundo os produtores.

    Trata-se de uma “viagem pelas múltiplas facetas de Natália Correia”, de poeta a cronista, passando por dramaturga, editora, feminista, política e provocadora, construída a partir do arquivo da autora: fotografias, imprensa, crónicas, teatro, obra ensaística e poética.

    Neste filme, Rosa Coutinho procurou não apenas reconstruir uma memória, mas reencontrar uma mulher movida pela liberdade, profundamente ligada à sua "açorianidade" e a uma ideia radical de poesia como gesto político.

    Entre ‘castings’ de atores, materiais de arquivo, poemas e testemunhos, "A Mulher que Morreu de Pé" tenta não encerrar Natália Correia numa narrativa fixa, e conta com um elenco composto por nomes como Lídia Franco, Soraia Chaves, Joana Seixas e João Cabral.

    Este documentário ficcionado, apresentando como um "casting poético", teve estreia na última edição do Olhares do Mediterrâneo e desde então tem sido exibido em vários festivais, como o Porto Femme 2025, no qual venceu o prémio de Melhor Documentário da Competição Nacional.

    Nascida nos Açores a 13 de setembro de 1923, Natália de Oliveira Correia foi uma escritora e poeta portuguesa, antifascista, movida pela liberdade contra qualquer forma de opressão. Deputada à Assembleia da República, interveio politicamente ao nível da cultura e do património, na defesa dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Morreu no dia 16 de março de 1993.


