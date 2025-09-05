Aprovada alteração ao regulamento do concurso de professores

Autor: Ana Carvalho Melo
A aprovação
desta proposta é justificada, no comunicado do Conselho de Governo, com a
alteração ao Estatuto da Carreira Docente para a Região, bem como com
as alterações legislativas introduzidas pelo Governo da República
relativas às condições de trabalho e de recrutamento do pessoal docente
em território continental nacional, e motivada pela crescente escassez
de recursos docentes à escala nacional, pelo que o Conselho de Governo
considerou necessário introduzir, não somente a necessária harmonização
legislativa, como também mecanismos que potenciem a estabilidade letiva
nas escolas açorianas, bem como a estabilidade laboral, social e
familiar dos docentes nos Açores.
Segundo o comunicado do Governo, com esta alteração pretende-se ainda que, a par da regulamentação de incentivos à fixação de docentes, definida pelo Governo dos Açores, se garanta que os profissionais que se candidatam à lecionação em ilhas, escolas e grupos de recrutamento carenciados e que manifestam interesse em usufruir dos competentes incentivos tenham prioridade de colocação. Este procedimento, agora aplicável a qualquer nova situação contratual, introduz, assim, um mecanismo de seriação concursal que visa uma diferenciação positiva no processo de colocação de docentes em ilhas em que se assinala a escassez destes recursos.
Introduz, ainda, um
mecanismo que confere prioridade de colocação em quadro e em contratação
a termo aos docentes com três contratos anuais sucessivos e em horários
completos, salvaguardando-se a consagração de vagas em quadro de ilha e
no grupo de recrutamento no mesmo número de docentes que verifiquem
essa condição, o que constitui um forte incentivo à maximização de
candidaturas anuais e garante aos docentes contratados a termo um regime
específico adicional de combate à precariedade laboral.
-
Cerca de 100 operacionais participam em simulacro de erupção vulcânica na ilha Terceira
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DGArtes
Programa de apoio à programação da Rede de Teatros e Cineateatros abriu esta terça-feira