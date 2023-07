Sábado há Open Day no Clube de Ténis São Miguel

O Clube de Ténis de São Miguel (CTSM) vai promover, no dia de amanhã (sábado, 22 de julho), mais uma edição do Open Day, uma iniciativa que abre as portas das instalações do clube a todos os que têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre o clube e tomar contacto com a modalidade.



O Open Day CTSM, que vai iniciar-se pelas 09h00 e culminará, pelas 20h00, com um jantar churrasco (inscrição de cinco euros), é “um evento que cria as condições propícias para todos aqueles que se querem iniciar na prática do ténis o poderem fazer, de forma descontraída e sem compromisso”, refere o clube numa publicação nas redes sociais, ao mesmo tempo que é feito o convite a todos aqueles que queiram participar nesta iniciativa: “mais um dia em que a comunidade é convidada para vir até nós, conhecer as nossas valências, os nossos projetos para o futuro e a importância da prática do desporto para uma vida sã”, lê-se na publicação que está a divulgar o evento na rede social Facebook.



Ao longo de todo o dia os campos podem ser alugados de forma gratuita pelos participantes no Open Day CTSM, havendo ainda aulas de Yoga, aulas de ténis e um torneio social pares mistos, com inscrição obrigatória, mas gratuita.



Em simultâneo vão decorrer atividades diversas, como uma batalha de água, insufláveis para crianças e futebol de 5.



De acordo com o programa do evento, está ainda programada uma aula de ténis para os utentes do Lar Nossa Senhora dos Anjos.