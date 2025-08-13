Atlantic Spaceport Consortium recebe primeira licença para Porto Espacial em Santa Maria

Este é o primeiro porto espacial que irá surgir em Portugal, refere a nota de imprensa da ASC.

“Esta é a primeira licença para um Porto Espacial emitida em Portugal, o que obrigou a um processo de aprendizagem de todas as partes envolvidas, e foram muitas. O ASC agradece à ANACOM pela abertura e transparência com que recebeu e geriu todo este processo, à Agência Espacial Portuguesa por todo o trabalho técnico realizado, ao Governo Regional dos Açores pelo suporte estratégico, e ao Município de Vila do Porto por nos acolher.”, declarou Bruno Carvalho, Diretor do Atlantic Spaceport Consortium, citado na nota de imprensa, “Com esta licença podemos promover, com confiança, o Porto Espacial junto da comunidade internacional, dos nossos clientes, e ajudar a afirmar Portugal junto dos nossos parceiros.”

