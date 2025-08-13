Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Atlantic Spaceport Consortium recebe primeira licença para Porto Espacial em Santa Maria

    A ANACOM, autoridade espacial, atribuiu a primeira licença para a construção de um porto espacial à Atlantic Spaceport Consortium (ASC): o Centro de Lançamento da Malbusca, na ilha de Santa Maria.

    Hoje, 11:00
    Atlantic Spaceport Consortium recebe primeira licença para Porto Espacial em Santa Maria

    Autor: Nuno Martins Neves

    Este é o primeiro porto espacial que irá surgir em Portugal, refere a nota de imprensa da ASC. 

    “Esta é a primeira licença para um Porto Espacial emitida em Portugal, o que obrigou a um processo de aprendizagem de todas as partes envolvidas, e foram muitas. O ASC agradece à ANACOM pela abertura e transparência com que recebeu e geriu todo este processo, à Agência Espacial Portuguesa por todo o trabalho técnico realizado, ao Governo Regional dos Açores pelo suporte estratégico, e ao Município de Vila do Porto por nos acolher.”, declarou Bruno Carvalho, Diretor do Atlantic Spaceport Consortium, citado na nota de imprensa, “Com esta licença podemos promover, com confiança, o Porto Espacial junto da comunidade internacional, dos nossos clientes, e ajudar a afirmar Portugal junto dos nossos parceiros.”

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.