Polícia deteve 22 pessoas nos Açores numa semana

Conforme refere a PSP em comunicado, só na Divisão Policial de Ponta Delgada foram detidos 12 homens.

Um homem de 33 anos foi detido no Concelho da Ribeira Grande pela suspeita da prática dos crimes de ameaças, tentativa de agressão contra agente de autoridade e de danos, enquanto que oito homens, com idades entre os 26 e os 66 anos, foram detidos em vários concelhos da ilha de São Miguel, pela suspeita da prática dos crimes de condução de veículo sob a influência de álcool e de condução sem habilitação legal.

Foram ainda detidos três homens em execução de mandados de detenção e condução emanados pela Autoridade Judiciária nos concelhos de Vila Franca do Campo, da Lagoa e da Ribeira Grande, para assegurar a sua presença em diligências processuais em Tribunal. Entre 1 e 7 de agosto, registaram-se ainda 62 acidentes de viação nos Açores que, além dos danos materiais, provocaram 15 feridos.

