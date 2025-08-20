Incidentes em eventos desportivos diminuem 23% em relação à época anterior

De acordo com o comunicado da PSP foram policiados 14.254 eventos desportivos em todo o território nacional na época 2024/25. Destes, 817 (5,7%) registaram infrações, mostrando que a esmagadora maioria dos eventos decorreu sem incidentes.

Relativamente às ocorrências registadas, foram contabilizadas 7.140 infrações, sendo que na época anterior haviam sido 9.285. Entre estas, 4.213 estiveram relacionadas com a posse e deflagração de artigos de pirotecnia, continuando este fenómeno a constituir uma preocupação central pela perigosidade associada.

No que se refere à atuação operacional, a PSP registou um reforço da proatividade policial, que se traduziu em 101 detenções (mais 15 do que na época anterior) e na elaboração de 814 autos de notícia por contraordenação (ANCO), verificando-se também aqui um aumento (+47) face ao período homólogo.

“Estes resultados refletem o trabalho desenvolvido pela PSP, num modelo que privilegia a prevenção, a proximidade e o diálogo, mas também o empenho no combate a ilícitos e comportamentos de risco, garantindo o equilíbrio entre a liberdade dos adeptos e a manutenção da ordem e segurança públicas”, refere a força policial.

A PSP reafirma ainda o seu “compromisso em continuar a garantir um ambiente seguro, protegido e acolhedor em todos os eventos desportivos, apelando aos adeptos para que colaborem com as autoridades, respeitem as orientações dos polícias e evitem comportamentos de risco, em especial o uso de pirotecnia”.

“O desporto deve ser vivido com ‘fair-play’, espírito de festa e convivência saudável, sendo responsabilidade de todos contribuir para a construção de recintos mais seguros, protegidos e acolhedores”, adianta ainda a PSP.