Açoriano Oriental
    • PS/Açores diz ser urgente remodelação de escola no concelho da Lagoa

    A deputada socialista na Assembleia Legislativa dos Açores Cristina Calisto sublinhou a urgência de requalificar a Escola Padre João José de Amaral, no concelho da Lagoa, afirmando estar em causa a “dignidade e igualdade” de oportunidades dos alunos.

    Hoje, 15:09
    PS/Açores diz ser urgente remodelação de escola no concelho da Lagoa

    Autor: Lusa


    Na sequência de uma vista do grupo parlamentar do PS/Açores ao estabelecimento de ensino, a deputada da oposição referiu que este processo se “arrasta há demasiado tempo” e diz que há “total falta de compromisso e incapacidade de execução” por parte do Governo Regional.

    Citada em nota de imprensa, a parlamentar refere que “têm existido promessas sucessivas, mas não se verifica qualquer avanço concreto, nem um calendário claro para a intervenção”.

    Cristina Calisto recorda que o Governo dos Açores assumiu que a obra seria financiada por fundos europeus e que o concurso público para a elaboração do projeto de execução das novas instalações foi lançado a 21 de agosto de 2023 pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, com um preço base de 350 mil euros e um prazo de execução de seis meses.

    A deputada alerta que “esse prazo, está largamente ultrapassado”, sendo que “apenas é conhecido o anteprojeto de arquitetura, apresentado em outubro de 2024, à comunidade escolar e à Câmara Municipal da Lagoa”.

    “Desde então, nenhum avanço foi comunicado, para grande surpresa de toda a comunidade escolar”, frisou.

    Os três últimos Planos e Orçamentos Regionais “apenas inscreveram verbas simbólicas destinadas ao projeto da escola e para 2026 estão previstos apenas 105 mil euros, montantes muito inferiores aos valores contratualizados, manifestamente insuficientes e reveladores de que não há avanços significativos neste processo”, afirma.


