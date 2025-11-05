Açoriano Oriental
    • Bolieiro em conferência sobre futuro das Regiões Ultraperiféricas

    O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, participa na quinta-feira, em Bruxelas, na conferência “Voltar a colocar as Regiões Ultraperiféricas (RUP) no centro da agenda política europeia”, organizada pela EURODOM.

    Hoje, 10:43
    Autor: Lusa


    O encontro reunirá representantes políticos das RUP, eurodeputados e responsáveis da Comissão Europeia, contando com a presença do vice-presidente executivo da Comissão Europeia responsável pela coesão e pelas reformas, Raffaele Fitto.

    A iniciativa “pretende promover uma reflexão conjunta sobre o papel das RUP no futuro Quadro Financeiro Plurianual (QFP) pós-2027 e reforçar a importância de políticas europeias que reconheçam as especificidades, os desafios e o contributo estratégico destas regiões para o projeto europeu”, segundo uma nota de imprensa do executivo regional açoriano.

    José Manuel Bolieiro integrará o painel “O QFP pós-2027: uma proposta contrária aos compromissos assumidos pelas instituições europeias para com as RUP”, que contará também com a presença dos presidentes do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, e das Canárias, Fernando Clavijo.


