Bolieiro em conferência sobre futuro das Regiões Ultraperiféricas





O encontro reunirá representantes políticos das RUP, eurodeputados e responsáveis da Comissão Europeia, contando com a presença do vice-presidente executivo da Comissão Europeia responsável pela coesão e pelas reformas, Raffaele Fitto.

A iniciativa “pretende promover uma reflexão conjunta sobre o papel das RUP no futuro Quadro Financeiro Plurianual (QFP) pós-2027 e reforçar a importância de políticas europeias que reconheçam as especificidades, os desafios e o contributo estratégico destas regiões para o projeto europeu”, segundo uma nota de imprensa do executivo regional açoriano.

José Manuel Bolieiro integrará o painel “O QFP pós-2027: uma proposta contrária aos compromissos assumidos pelas instituições europeias para com as RUP”, que contará também com a presença dos presidentes do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, e das Canárias, Fernando Clavijo.