Governo congratula-se com ligação direta da Austrian Airlines entre Viena e Ponta Delgada





A Austrian Airlines vai inaugurar uma nova rota direta entre Viena (capital austríaca) e Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, Açores, a partir de 30 de junho de 2026, com operações previstas até 08 de setembro de 2026, sendo os voos operados uma vez por semana.

“Teremos cerca de 15 companhias aéreas a operar para os Açores, na próxima época alta, ligando a região a vários mercados emissores nacionais e internacionais”, referiu Berta Cabral citada numa nota de imprensa do executivo regional.

Segundo a governante, tal cenário é “um sinal claro de que os Açores são, indiscutivelmente, um destino de eleição”.

“O aumento da conectividade internacional é uma aposta ganha, que continuaremos a incrementar. Pretendemos, igualmente, promover o alargamento dos períodos das operações aéreas, visando a mitigação da sazonalidade turística e tirando também partido da operação interilhas da SATA Air Açores. O nosso objetivo é ter turismo todo o ano em todas as ilhas”, afirmou Berta Cabral.

E prosseguiu: “A nossa Natureza, em terra e no mar, mas também a nossa natureza humana, permitem-nos criar e disponibilizar um produto diferenciado. Em cada uma das nossas nove ilhas, há imensas experiências para descobrir e desfrutar, cada qual com especificidades de cada ilha”.

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas salientou que o setor do turismo é “um dos mais relevantes da economia regional, com capacidade para alavancar todos os outros de forma transversal, contribuindo para mais de mil milhões de euros de riqueza criada nas nove ilhas, o que representa cerca de 20% do VAB [Valor Acrescentado Bruto] regional, 17% do PIB [Produto Interno Bruto] e 17% do emprego”.

“O sucesso e o crescimento do turismo nos Açores continuam a evoluir de forma sustentável, verificando-se que o crescimento das dormidas é permanentemente superado pelo crescimento registado nas receitas e é isso que cria valor”, salientou.

Berta Cabral referiu, ainda, que o Governo Regional dos Açores “continua a trabalhar para reduzir a sazonalidade e criar condições para que as companhias aéreas vão alargando progressivamente as suas operações para as épocas média e baixa”.

A associação de promoção turística Visit Azores anunciou na terça-feira que a companhia aérea Austrian Airlines vai ligar Viena a Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, a partir de 30 de junho de 2026.

"Com esta nova operação, os Açores passam a estar ainda mais conectados à Europa, reforçando o crescimento equilibrado e sustentável do turismo no arquipélago, em linha com os princípios de preservação ambiental e valorização do património natural e cultural do destino”, sublinhou a Visit Azores em comunicado enviado à agência Lusa.

A aposta da Austrian Airlines “resulta do compromisso da companhia na diversificação da sua oferta e confirma o crescente interesse internacional pelos Açores”, acrescenta.

“Esta nova ligação é um marco significativo na conectividade entre a Áustria e os Açores, revelando que somos um destino cada vez mais procurado por este mercado, com mais de 12 mil hóspedes em 2024, principalmente por turistas com motivações principais de destinos de natureza e experiências sustentáveis”, lê-se.

O presidente da Associação Visit Azores, Luís Capdeville, citado no comunicado, considera que “a chegada da Austrian Airlines aos Açores é mais do que uma nova rota, é um convite à descoberta”.