Capa AO 20 de outubro 2025

Autor: Açoriano Oriental
Destaque para a reportagem com as cinco freguesias da ilha de São Miguel que viraram de "cor" partidária nas autárquicas de dia 12 de outubro.
"Cruz Vermelha aguarda verba para Centro de Dia" é a manchete de hoje
Destaque para a reportagem com as cinco freguesias da ilha de São Miguel que viraram de "cor" partidária nas autárquicas de dia 12 de outubro.
Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.