Cruz Vermelha dirige-se para Gaza para recolher corpo de refém

"O Exército pede à população que aja com sensibilidade e aguarde a identificação oficial, que será fornecida primeiro às famílias", indicou o Exército em comunicado.

O acordo de cessar-fogo entre as partes, em vigor desde 10 de outubro, prevê que o Hamas devolverá o corpo à Cruz Vermelha, que por sua vez o levará para o Exército israelita, ao qual cabe o transporte para o Centro Médico Abu Kabir, em Jaffa (a sul de Telavive).

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, já tinham anunciado, em comunicado, que iriam entregar o corpo de outro refém às 20:00 locais (18:00 em Lisboa), que relataram ter sido exumado no território no domingo.

Tal como nas entregas anteriores, as Brigadas al-Qassam não especificaram a identidade do refém.

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas entregou há uma semana os 20 reféns vivos que mantinha na sua posse, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos.

No entanto, até à data, apenas devolveu 12 dos 28 reféns mortos, alegando dificuldades em localizar os corpos entre os escombros do território.

Nesta fase foi também acordada a retirada gradual das forças israelitas e a entrada em massa de ajuda humanitária.

A etapa seguinte prevê o desarmamento do Hamas e a continuação da retirada israelita do enclave.

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.

Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais controladas pelo Hamas, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.