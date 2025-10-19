Outono Vivo celebra 50 anos da vida literária de João de Melo

O festival literário “Outono Vivo”, a realizar-se entre 25 de outubro e 9 de novembro, na Praia da Vitória, apresenta como destaque as comemorações dos 50 anos do percurso literário do açoriano João de Melo.

O evento contará ainda com a revelação do vencedor do Prémio Literário Vitorino Nemésio, uma homenagem ao escritor Álamo Oliveira e a participação de diversos autores nacionais e internacionais, entre eles Germano Almeida, Tânia Ganho, Hugo Van der Ding e Maria Inês Almeida.

O centro do Outono Vivo é a Feira do Livro, assegurada este ano pela editora Letras Lavadas, com mais de 20 mil títulos disponíveis, revelou a presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Vânia Ferreira.

A autarca destacou que a feira mantém o formato habitual por ser um “evento de sucesso”. No programa literário, salientou a revelação do Prémio Literário Vitorino Nemésio, agendada para o dia 3 de novembro, a comemoração dos 50 anos de vida literária de João de Melo, no dia 1, e a conversa de homenagem a Álamo Oliveira, no dia 3.

A presidente da Câmara Municipal sublinhou ainda que o programa inclui uma conversa sobre a literatura de Cabo Verde, uma prova comentada de vinho verdelho dos Biscoitos durante a apresentação do livro Da Vinha ao Vinho, os espetáculos Portugal por um Violino e Praia Mia, a celebração dos 75 anos do livro Festa Redonda, de Vitorino Nemésio, e a presença de diversos escritores nacionais e regionais que apresentarão as suas obras mais recentes.

Para Vânia Ferreira, este festival literário e cultural, que irá decorrer na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira (AJAIT) e no Auditório do Ramo Grande (ARG), é “uma grande festa da cultura”.

Programa 2025

Na sexta-feira, 24 de outubro, o festival abre às 19h30 com a inauguração da exposição “Grater: 30 anos – 30 projetos” na Galeria da AJAIT e da Feira do Livro, seguida às 21h30 do concerto “Fábio Ourique – 15 anos de Fados e Cantigas”.

No sábado, 25 de outubro, destacam-se o encontro Faz Acontecer, às 12h00, e os lançamentos de livros no bar da AJAIT, incluindo “Condenação” de Pedro Almeida Maia, “Amor em chávena fria”, de Nuno Costa Santos, e “Canta e outros Poemas errantes”, de Vasco Pereira da Costa.

No domingo, 26 de outubro, são apresentados livros de Shannon Bruce Ramaka, Filipa Jardim da Silva e Henrique Levy, seguidos da mesa-redonda “Os Desafios da Literatura Cabo-Verdiana” e da sessão de cinema infantil “A Casa de Bonecas da Gabby”.

Na segunda-feira, 27 de outubro, Rogério Sousa apresenta “Recomeçar” de Paulo Noval, com música ao vivo, e na terça-feira, 28 de outubro, António Monteiro apresenta “Santa Maria”, sobre a base aérea secreta nos Açores durante a 2ª Guerra Mundial.

Na quarta-feira, 29 de outubro, o dia inclui a apresentação do livro de Gervásio Lima, a Noite de Poetas da Ilha e o cine-concerto Documentário Terceirense, enquanto na quinta-feira, 30 de outubro, há prova de vinho, lançamento do livro “Da Vinha ao Vinho” e música com os Contos de Rei.

Na sexta-feira, 31 de outubro, são apresentados o livro “Entre Pausas” e o filme “The Conjuring 4: Extrema-Unção”. No sábado, 1 de novembro, destacam-se os lançamentos de João de Melo, Maria Inês Almeida, Hugo Van der Ding e Rui Cardoso Martins, o cinema infantil “Dora” e o Passeio Turístico-Literário Vitorino Nemésio.

No domingo, 2 de novembro, são lançados livros de Filipe Bacelo, Manuel Martins, António Néveda e Hugo Gonçalves, além do espetáculo musical “Portugal por um Violino”. Na segunda-feira, 3 de novembro, ocorre a entrega do Prémio Literário Vitorino Nemésio e a homenagem a Álamo Oliveira.

Na terça-feira, 4 de novembro, há sessão comemorativa dos 75 anos do livro “Festa Redonda”, enquanto nos dias 5 e 6 de novembro são apresentados “Quando o Desejo sabe a Mar” e a revista “Atlântida”, com momentos musicais.

Na sexta-feira, 7 de novembro, são lançados “O Último Voo do Açor” e “O Canto dos Açores”, seguidos de leituras e música ao vivo. No sábado, 8 de novembro, o dia inclui apresentação de títulos como “Mistério da Gruta”, “Capelinhos – Fotobiografia de um Vulcão”, “K2 – A Rainha das Montanhas” e “Os Lobos”.

No domingo, 9 de novembro, o festival encerra com a conversa “Novos Valores na Escrita Açoriana”, os lançamentos de “Memórias dos Moinhos” e “O Colapso da Verdade”, e o espetáculo final “Praia Mia”.

