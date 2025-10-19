Açoriano Oriental
    Auxiliado pescador junto ao Forte de São Jorge em Praia da Vitória, Açores

    Um pescador lúdico, de 67 anos, foi auxiliado, no sábado, após, alegadamente, ter sofrido uma queda quando regressava da pesca, junto ao Forte de São Jorge, no concelho da Praia da Vitória, na Terceira, nos Açores, foi anunciado.

    Hoje, 13:22
    Auxiliado pescador junto ao Forte de São Jorge em Praia da Vitória, Açores

    Autor: Lusa

    Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado pelas 12:08 locais (13:08 em Lisboa), através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada).

    Na altura, foram ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Praia da Vitória, uma equipa de grande ângulo dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV).

    "À chegada ao local, constatou-se que a vítima apresentava diversos ferimentos", adianta a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

    O pescador lúdico foi assistido e estabilizado pelos elementos dos Bombeiros e da viatura SIV, e posteriormente resgatado pela equipa de grande ângulo, explica ainda.

    Foi posteriormente transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários para uma unidade hospitalar e o Comando Local da Polícia Marítima de Praia da Vitória tomou conta da ocorrência.


