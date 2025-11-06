Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

    Um sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter foi sentido na ilha Terceira, no âmbito da crise sismovulcânica em curso, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

    Hoje, 10:42
    Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

    Autor: Lusa


    Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 07:00 locais (08:00 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudeste de Altares, no concelho de Angra do Heroísmo.

    “De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em São Bartolomeu dos Regatos, Terra Chã, São Bento, Nossa Senhora da Conceição e Ribeirinha (concelho de Angra do Heroísmo)”, é referido.

    O evento foi ainda sentido com intensidade III em Santa Bárbara, também no concelho de Angra do Heroísmo.

    De acordo com o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

    Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

    A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

    Com uma intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”, descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

    Já com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.