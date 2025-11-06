Sismo de magnitude 2,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira





Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 07:00 locais (08:00 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de seis quilómetros a sul-sudeste de Altares, no concelho de Angra do Heroísmo.

“De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli Modificada) em São Bartolomeu dos Regatos, Terra Chã, São Bento, Nossa Senhora da Conceição e Ribeirinha (concelho de Angra do Heroísmo)”, é referido.

O evento foi ainda sentido com intensidade III em Santa Bárbara, também no concelho de Angra do Heroísmo.

De acordo com o CIVISA, o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022”.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, “os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem”, descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.

Já com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o IPMA.