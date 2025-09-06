Lurdes Alfinete define prioridades para a Ribeira Grande na habitação

A candidata do PS à Câmara da Ribeira Grande, Lurdes Alfinete, reuniu-se com a Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores (AICOPA) e apontou como prioridades a conclusão da revisão do PDM, a agilização dos licenciamentos camarários e a promoção da habitação.

De acordo com a nota de imprensa, a candidata defendeu que a autarquia deve apoiar os empresários da construção, um setor estratégico para o concelho. E considera “urgente” a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), propondo ainda a revisão das taxas de licenciamento para incentivar o investimento.

No plano da habitação, apresentou o programa “Habita Ribeira Grande”, com apoios de 20 mil euros na compra da primeira casa, às cooperativas e à autoconstrução. Quer ainda revitalizar o centro histórico, reforçar a ligação entre empresas e a Escola Profissional para formar mão-de-obra e criar uma Exposição Anual da Construção Civil com dimensão nacional e internacional, em articulação com o seminário já promovido pela AICOPA.

