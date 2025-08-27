Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Menos 16% de candidatos a entrar no ensino superior

    No país, também houve uma diminuição de colocados em relação ao ano passado, mas inferior à verificada nos Açores, onde além de menos colocados também houve menos 16,6% de alunos a candidatarem-se ao ensino superior

    premium
    Hoje, 09:24
    Menos 16% de candidatos a entrar no ensino superior

    Autor: Paula Gouveia
    Depois de, no ano passado, se ter registado um aumento tanto do número de candidatos ao ensino superior público, como de alunos admitidos, este ano a primeira fase de colocações revelou a tendência contrária: uma redução de candidaturas e de colocações.Nos Açores, contudo, quando comparado...
    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.