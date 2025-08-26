“Foi a melhor época de sempre na história do JIV”

Autor: André Medina
Concluídas as últimas participações dos atletas do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde (JIV) ao serviço da seleção nacional, e numa época marcada por muitos êxitos e títulos, quer a nível individual, quer a nível coletivo para o clube, que balanço é que faz desta época desportiv...
premiumIndústria não está a absorver a totalidade dos tunídeos armazenados nos entrepostos
Cultura e Social
Anfiteatro da ALRAA recebe Festa do Cinema ao Ar Livre