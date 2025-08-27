Operário, com “caras novas”, prepara época no Campeonato de Futebol dos Açores

O Operário encontra-se a ultimar os preparativos para a época de 2025/2026, cujo arranque oficial se dá a 21 de setembro, com o encontro referente à segunda eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Louletano, no Algarve.

A nova temporada marca o regresso do emblema lagoense ao Campeonato de Futebol dos Açores (CFA), após uma temporada no Campeonato de Portugal - Série D.

Assim, no que respeita à constituição do plantel, o emblema lagoense confirmou, até ao momento, 11 contratações, na sua maioria atletas oriundos do futebol local e ainda seis permanências.

Relativamente a reforços, destaque para as entradas de Ricardo Carvalho (defesa central, 34 anos, ex-Vale Formoso), Rodriguinho (avançado, 19 anos, ex-Oliveirenses), Gustavo Rebelo (médio esquerdo, 19 anos), Hugo Prenda (defesa central, 32 anos, ex-Vasco da Gama), Paulo Lemos (defesa lateral, 21 anos, ex-Sporting Ideal), Adrianinho (ponta de lança, 19 anos, ex-Académica SF), Vidal (defesa esquerdo, 20 anos, ex-Varzim), Lisandro Fernandes (avançado, 19 anos, ex-Samora Correia), Tiaguinho (médio ofensivo, 21 anos, ex- Águias do Moradal), Dioguinho (extremo) e Vítor Vieira (guarda-redes, 32 anos, ex-São Roque).

A estes juntam-se Hugo Viveiros (guarda-redes, 29 anos), João Couto (defesa central, 23 anos), Gonçalo Reyes (defesa direito, 32 anos), Fredrick Agyemang (médio centro, 26 anos), Lucas Santos (ponta de lança, 20 anos) e o médio centro Dani Sousa (32 anos, um dos capitães na época de 2024/2025), que transitam da época passada.

Para além destes seis atletas, também o treinador Bruno Vieira vai dar continuidade ao seu trabalho, partindo já para a sexta época no clube, a quarta como técnico da equipa principal.

Recorde-se que o emblema “fabril” inicia a sua participação no CFA a 16 de novembro, com uma deslocação ao reduto do Rabo de Peixe.

Já no que respeita à Taça de Portugal, a estreia da formação da Lagoa ocorre apenas em setembro, uma vez que o clube está isento de participar na primeira eliminatória, que se inicia já no fim de semana de 30 e 31 de agosto.