    • Líder do parlamento regional quer Espírito Santo como referência global da açorianidade

    O presidente do parlamento açoriano apelou à união de esforços para que a tradição do Espírito Santo seja reconhecida como referência global da açorianidade, objetivo que só pode ser alcançado com “cooperação ativa” entre Açores e diáspora

    26 de Aug de 2025, 16:13
    Autor: Lusa/AO Online

    “Hoje lanço o desafio para que reúnam esforços numa ação conjunta, que combine o conhecimento e a experiência dos nossos profissionais, dirigentes e governantes do setor cultural com o envolvimento ativo das nossas comunidades espalhadas pelo mundo”, afirmou o líder da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, na abertura do I Fórum Global do Espírito Santo, na Casa dos Açores da Nova Inglaterra (Estados Unidos da América).

    Referindo-se às duas candidaturas, sem sucesso, para que as festas do Espírito Santo fossem reconhecidas como Património Cultural Imaterial pela UNESCO e reconhecendo a exigência e complexidade do processo, Luís Garcia sublinhou, citado numa nota de imprensa, que “este histórico reforça ainda mais a necessidade de cooperação entre todos - Açores, diáspora, instituições e autoridades -, para projetar globalmente esta tradição açoriana”.


