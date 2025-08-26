Associação Desliga marcou presença na IV Semana Cultural das Calhetas

De acordo com nota de imprensa, a intervenção da Associação Desliga destinou-se ao público infantil, contando com a participação de um grupo de crianças com idades entre os três e os 11 anos, integradas em regime de Ateliê de Tempos Livres.

As crianças tiveram a oportunidade de realizar diversas atividades, nomeadamente pintar, desenhar, solucionar puzzles, quebra-cabeças e "ainda outros jogos que têm como objetivo desenvolver a motricidade fina, o equilíbrio e a concentração", refere a nota de imprensa.



A Associação Desliga explica que estava também prevista uma ação destinada aos adolescentes, com uma intervenção direcionada para a "sensibilização dos cuidados a ter em relação ao uso de telemóveis e, em particular, das redes sociais, alertando para os perigos da exposição excessiva e para os perigos do consumo de substâncias químicas e da criação de dependências". No entanto, diz a Associação Desliga "não houve adesão por parte dos jovens daquela freguesia".



Esta iniciativa insere-se no conjunto de atividades de verão dinamizadas pela Associação Desliga, no âmbito da sua "missão de promoção da Cidadania Digital e combate às dependências, tendo como principal objetivo proporcionar, neste período de férias de verão, alternativas saudáveis e enriquecedoras ao uso excessivo dos ecrãs, promovendo o contacto com práticas manuais e experiências partilhadas em grupo, incentivando os jovens a diversificar as suas experiências e a equilibrar o tempo dedicado às tecnologias com atividades manuais, de socialização e aprendizagem prática", finaliza a Associação.

