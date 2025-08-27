Açoriano Oriental
    • Câmara de Ponta Delgada alerta para tentativa de burla em nome do Centro de Recolha Oficial

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada alerta a população para a circulação, nas redes sociais, de "conteúdos fraudulentos que utilizam abusivamente a designação do Centro de Recolha Oficial (CRO) de Animais de Ponta Delgada", adianta nota de imprensa

    Hoje, 14:37
    Câmara de Ponta Delgada alerta para tentativa de burla em nome do Centro de Recolha Oficial

    Autor: Susete Rodrigues

    A autarquia esclarece que o contacto telefónico divulgado "não pertence ao CRO, que os valores mencionados não correspondem às taxas em vigor e que a restituição de animais é sempre acompanhada de fatura emitida pelos serviços municipais, com pagamento efetuado no atendimento da Câmara Municipal, nunca através de MB Way ou outros meios".

    A Câmara Municipal de Ponta Delgada irá proceder a participação ao Ministério Público.

    A autarquia apela aos munícipes para que estejam atentos e que apenas utilizem os canais oficiais para qualquer contacto com o Centro de Recolha Oficial de Animais.

